Бушманов: большой плюс, что Адиев работал в «Ахмате», — ему будет полегче, чем Ромащенко

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов отреагировал на новость о назначении Магомеда Адиева на пост главного тренера грозненского «Ахмата».

«Я думаю, что не только у «Ахмата» такая текучка главных тренеров. В других командах также периодически меняются тренеры. Сейчас история такая, что тренерам не дают много времени, чтобы выстроить команду и игру. И «Ахмат» не является исключением. Трудно сказать, почему не получилось у Ромащенко. Начало было хорошее, а потом что-то пропало и пошли неудачи.

Я думаю, что руководство «Ахмата» надеется, что Адиев может поменять ситуацию в команде и поднять «Ахмат» в турнирной таблице. Большой плюс в том, что Адиев когда-то работал уже в «Ахмате». Он знает всё и всех внутри клуба. В этом плане ему будет полегче, чем Ромащенко», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, российский специалист будет совмещать работу в клубе и в сборной Казахстана, которую он возглавляет с 2022 года.