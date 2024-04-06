Точилин поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Спартак»

Бывший футболист московского «Динамо» Александр Точилин поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ между бело-голубыми и столичным «Спартаком». Встреча пройдёт в воскресенье, 7 апреля, и начнётся в 19:30 мск.

«В матче «Динамо» — «Спартак» победит тот, кто будет лучше готов к этой игре. Как раз таки эта игра покажет, у кого лучше оборона и атака. Обычно такие матчи выходят за скобки — те проблемы, которые в этих командах существуют, уходят на второй план.

Будет зависеть от того, кто более дисциплинированно сыграет в обороне и результативно впереди. Поэтому в этой игре посмотрим, у кого больше проблем — у «Динамо» в обороне или у «Спартака» в атаке. На сегодняшний момент это две команды, которые по уровню плюс-минус одинаковы. В этой игре будет многое зависеть от мотивации», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.