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«Шинник» обыграл «Тюмень» в матче Первой лиги. Сибиряки не побеждают в семи турах кряду

«Шинник» обыграл «Тюмень» в матче Первой лиги. Сибиряки не побеждают в семи турах кряду
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Сегодня, 6 апреля, состоялся матч 26-го тура Мелбет Первой лиги между «Тюменью» и ярославским «Шинником». Встреча прошла на стадионе «Геолог» в Тюмени. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Германом Коваленко из Казани. Гости одержали победу со счётом 2:0.

Россия - Мелбет Первая лига . 26-й тур
06 апреля 2024, суббота. 13:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
0 : 2
Шинник
Ярославль
0:1 Алейников – 8'     0:2 Малахов – 67'    

Первый мяч был забит уже на восьмой минуте, когда полузащитник «Шинника» Василий Алейников вывел свою команду вперёд. На 69-й минуте хавбек Артём Малахов увеличил преимущество ярославцев и установил окончательный счёт встречи.

Благодаря этой победе «Шинник» поднялся на 12-ю строчку турнирной таблицы Первой лиги, набрав 31 очко в 25 проведённых матчах. «Тюмень» находится на шестой позиции с 37 очками после аналогичного количества встреч. Команда Игоря Меньщикова не выигрывает семь матчей кряду в Первой лиге.

Турнирная таблица Первой лиги
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