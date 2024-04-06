«Шинник» обыграл «Тюмень» в матче Первой лиги. Сибиряки не побеждают в семи турах кряду

Сегодня, 6 апреля, состоялся матч 26-го тура Мелбет Первой лиги между «Тюменью» и ярославским «Шинником». Встреча прошла на стадионе «Геолог» в Тюмени. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Германом Коваленко из Казани. Гости одержали победу со счётом 2:0.

Первый мяч был забит уже на восьмой минуте, когда полузащитник «Шинника» Василий Алейников вывел свою команду вперёд. На 69-й минуте хавбек Артём Малахов увеличил преимущество ярославцев и установил окончательный счёт встречи.

Благодаря этой победе «Шинник» поднялся на 12-ю строчку турнирной таблицы Первой лиги, набрав 31 очко в 25 проведённых матчах. «Тюмень» находится на шестой позиции с 37 очками после аналогичного количества встреч. Команда Игоря Меньщикова не выигрывает семь матчей кряду в Первой лиге.