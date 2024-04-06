«Урал» — «Крылья Советов»: хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Итало

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В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и самарскими «Крыльями Советов». Встреча проводится на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 16-й минуте боснийский игрок «Крыльев Советов» Амар Рахманович открыл счёт и вывел свою команду вперёд. На 41-й минуте нападающий «Урала» Алексей Каштанов сравнял счёт, реализовав пенальти.

На 61-й минуте хозяева остались в меньшинстве из-за удаления бразильского защитника Итало. Он получил вторую жёлтую карточку за фол против нападающего самарцев Романа Ежова.

«Крылья Советов» находятся на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 30 очков в 21 проведённом матче. «Урал» располагается на 13-й позиции с 20 очками после аналогичного количества встреч.

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