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«Кукуян нас просто прибил». Гончаренко — о судействе матча «Урал» — «Крылья Советов»

«Кукуян нас просто прибил». Гончаренко — о судействе матча «Урал» — «Крылья Советов»
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Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко раскритиковал работу судьи Павла Кукуяна в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 6 апреля, екатеринбуржцы уступили самарским «Крыльям Советов» со счётом 1:2.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Рахманович – 16'     1:1 Каштанов – 41'     1:2 Рахманович – 79'    
Удаления: Итало – 61' / нет

— С чем сегодня связываете большое количество фолов и жёлтых карточек?

— Безобразно сегодня судил Кукуян. Не понимал, что делал на поле. Он нас просто прибил. Это его судейство. Не разбирался в элементарных ситуациях, — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».

Напомним, в сегодняшней встрече команды обменялись голами с пенальти. На 61-й минуте хозяева остались в меньшинстве из-за удаления бразильского защитника Итало. Он получил вторую жёлтую карточку за фол против нападающего самарцев Романа Ежова.

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