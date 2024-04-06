«Кукуян нас просто прибил». Гончаренко — о судействе матча «Урал» — «Крылья Советов»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко раскритиковал работу судьи Павла Кукуяна в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 6 апреля, екатеринбуржцы уступили самарским «Крыльям Советов» со счётом 1:2.

— С чем сегодня связываете большое количество фолов и жёлтых карточек?

— Безобразно сегодня судил Кукуян. Не понимал, что делал на поле. Он нас просто прибил. Это его судейство. Не разбирался в элементарных ситуациях, — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».

Напомним, в сегодняшней встрече команды обменялись голами с пенальти. На 61-й минуте хозяева остались в меньшинстве из-за удаления бразильского защитника Итало. Он получил вторую жёлтую карточку за фол против нападающего самарцев Романа Ежова.