В «Крыльях Советов» прокомментировали победу в матче с «Уралом»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал победу самарской команды в матче 23-го тура РПЛ с «Уралом» (2:1).

«Очень сложный матч. «Урал» — крепкая команда. Они играли дома при своих болельщиках. Естественно, никакой результат, кроме победы, «Урал» не устраивал. Хорошо, что мы первые повели в счёте, а также смогли реализовать свои моменты.

Пенальти в ворота «Урала» и красная карточка их игрока — сто процентные. Мы очень рады результату, очень важная победа. С «Уралом» никому не бывает просто, особенно дома. «Урал» — хорошая команда, хорошую работу проводит тренерский штаб. Хочется поздравить наших болельщиков и нашу команду, что сегодня заработали такие трудовые три очка.

Наша задача и перед чемпионатом, и сейчас — добиваться положительного результата в каждой игре. В каждом матче будем настраиваться на победу!» — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.