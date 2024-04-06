Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Крыльях Советов» прокомментировали победу в матче с «Уралом»

В «Крыльях Советов» прокомментировали победу в матче с «Уралом»
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал победу самарской команды в матче 23-го тура РПЛ с «Уралом» (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Рахманович – 16'     1:1 Каштанов – 41'     1:2 Рахманович – 79'    
Удаления: Итало – 61' / нет

«Очень сложный матч. «Урал» — крепкая команда. Они играли дома при своих болельщиках. Естественно, никакой результат, кроме победы, «Урал» не устраивал. Хорошо, что мы первые повели в счёте, а также смогли реализовать свои моменты.

Пенальти в ворота «Урала» и красная карточка их игрока — сто процентные. Мы очень рады результату, очень важная победа. С «Уралом» никому не бывает просто, особенно дома. «Урал» — хорошая команда, хорошую работу проводит тренерский штаб. Хочется поздравить наших болельщиков и нашу команду, что сегодня заработали такие трудовые три очка.

Наша задача и перед чемпионатом, и сейчас — добиваться положительного результата в каждой игре. В каждом матче будем настраиваться на победу!» — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
«Кукуян нас просто прибил». Гончаренко — о судействе матча «Урал» — «Крылья Советов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android