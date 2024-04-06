Расписание матчей «Спартака» в апреле 2024 года
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей московского «Спартака» в апреле 2024 года. В этом месяце красно-белые проведут ещё шесть матчей, помимо одного сыгранного.
Расписание матчей «Спартака» в апреле 2024 года:
- 3 апреля. Фонбет Кубок России. Первый матч 1/2 финала Пути РПЛ. «Спартак» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:2 (встреча уже сыграна);
- 7 апреля. РПЛ. 23-й тур. «Динамо» (Москва) — «Спартак» — 19:30 мск;
- 13 апреля. РПЛ. 24-й тур. «Сочи» — «Спартак» — 14:00 мск;
- 17 апреля. Кубок России. Ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ. «Зенит» — «Спартак» — 19:30 мск;
- 21 апреля. РПЛ. 25-й тур. «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Спартак» — 20:30 мск;
- 25 апреля. РПЛ. 21-й тур. ЦСКА (Москва) — «Спартак» — 20:30 мск;
- 28 апреля. РПЛ. 26-й тур. «Спартак» — «Локомотив» (Москва) — 16:15 мск.
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