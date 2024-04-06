«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей московского «Спартака» в апреле 2024 года. В этом месяце красно-белые проведут ещё шесть матчей, помимо одного сыгранного.

Расписание матчей «Спартака» в апреле 2024 года: