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«Пари НН» — «Краснодар»: Сперцян открыл счёт в матче

«Пари НН» — «Краснодар»: Сперцян открыл счёт в матче
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В эти минуты идёт матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и «Краснодар». Игра проходит на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Буланов. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу «Краснодара».

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1-й тайм
2 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 8'     0:2 Кордоба – 13'     1:2 Калинский – 34'     2:2 Трошечкин – 40'    

На восьмой минуте матча счёт открыл полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

После 21 матча чемпионата России «Краснодар» набрал 40 очков и на текущий момент занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Пари НН» заработал 28 очков и расположился на 10-й строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в 3-м туре. В том противостоянии «Краснодар» обыграл «Пари НН» со счётом 1:0. Единственный гол в той встрече забил полузащитник Эдуард Сперцян.

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