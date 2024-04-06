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Агент: Дркушичу не надо думать о переходе — он сосредоточен, чтобы помочь «Сочи»

Агент: Дркушичу не надо думать о переходе — он сосредоточен, чтобы помочь «Сочи»
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Агент Младен Ратковица, представляющий интересы центрального защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, прокомментировал возможный переход игрока в другой клуб в летнее трансферное окно.

«Дркушич, конечно, в курсе ситуации, в которой сейчас находится «Сочи». Это не очень хорошо, но он верит в команду, усердно работает каждый день и будет бороться до конца, чтобы помочь команде достичь своих целей. Конечно, они должны начать побеждать. Я думаю, что у них есть качество и им просто нужна 1-2 победы, чтобы ситуация начала меняться к лучшему.

Что касается трансферного статуса Дркушича летом, я ничего не могу сейчас сказать, потому что в сейчас он полностью сосредоточен на чемпионате и на том, чтобы помочь своей команде. У него много важных дел, сейчас не время думать о трансфере», — сказал Ратковица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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