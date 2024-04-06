Балахнин: Щетинин — один из лучших футболистов «Ростова» на данный момент

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о выступлениях полузащитника жёлто-синих Кирилла Щетинина в нынешнем сезоне.

«Мне очень нравится игра Щетинина в этом сезоне. Видно, как он прибавил со старта чемпионата. На мой взгляд, он один из лучших футболистов «Ростова» на данный момент.

Но Кирилл сейчас только совершает свои первые шаги в по-настоящему большом футболе. Ещё неизвестно, как он дальше будет работать и показывать себя. Было уже много случаев, когда у нас молодые ребята показывали хороший футбол, а потом всё затухало», — приводит слова Щетинина Legalbet.

Щетинин — воспитанник «Зенита». К «Ростову» полузащитник присоединился в 2021 году. В нынешнем сезоне Кирилл провёл 23 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Действующий контракт футболиста с донским клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Щетинина в € 2,5 млн.

«Ростов» сейчас занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Валерия Карпина набрала 30 очков по результатам 21 проведённого матча.