«Пари НН» — «Краснодар»: Трошечкин сравнял счёт в матче

В эти минуты идёт матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и «Краснодар». Игра проходит на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Буланов. На момент выхода новости счёт 2:2.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 40-й минуте полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин сравнял счёт.

После 21 матча чемпионата России «Краснодар» набрал 40 очков и на данный момент занимает второе место. «Пари НН» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 28 очков и расположился на 10-й строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды уже встречались в 3-м туре. В том противостоянии «Краснодар» обыграл «Пари НН» со счётом 1:0. Единственный гол тогда забил полузащитник Эдуард Сперцян.