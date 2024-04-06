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Гол Вирца принёс «Байеру» победу над «Унионом»

Гол Вирца принёс «Байеру» победу над «Унионом»
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Сегодня, 6 апреля, состоялся матч 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались берлинский «Унион» и леверкузенский «Байер». Команды играли на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступил Беньямин Бранд из Герольцхофена. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Гости одержали победу со счётом 1:0.

Германия - Бундеслига . 28-й тур
06 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
0 : 1
Байер
Леверкузен
0:1 Вирц – 45+8'    
Удаления: Госенс – 45+3' / нет

Единственный гол в матче был на 45+8-й минуте. С 11-метровой отметки отличился 20-летний полузащитник «Байера» Флориан Вирц. Отметим, что хозяева поля играли вдесятером с 45+3-й минуте после удаления защитника Робина Госенса.

После 28 туров чемпионата Германии «Унион» набрал 29 очков и занимает 12-е место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Бундеслиги «Байер» заработал 76 очков и располагается на первой строчке.

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