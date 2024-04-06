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«Милан» победил «Лечче» в матче 31-го тура Серии А

«Милан» победил «Лечче» в матче 31-го тура Серии А
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Завершился матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Милан» и «Лечче». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» (Милан, Италия). В статусе главного арбитра встречи выступил Лука Массими. Хозяева одержали победу в матче со счётом 3:0.

Италия - Серия А . 31-й тур
06 апреля 2024, суббота. 16:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
3 : 0
Лечче
Лечче
1:0 Пулишич – 6'     2:0 Жиру – 20'     3:0 Леау – 57'    
Удаления: нет / Крстович – 45'

На шестой минуте счёт открыл нападающий «Милана» Кристиан Пулишич. Голевую передачу игроку отдал нападающий Саму Чуквезе. На 20-й минуте форвард Оливье Жиру с передачи полузащитника Ясина Адли удвоил преимущество хозяев. На 57-й минуте нападающий «Милана» Рафаэл Леау забил третий мяч в ворота гостей. Голевая передача в этой атаке также была на счету Ясина Адли.

«Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 68 очка за 31 матче. «Лечче» находится на 13-м месте, заработав 29 очков.

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