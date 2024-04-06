«Милан» победил «Лечче» в матче 31-го тура Серии А

Завершился матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Милан» и «Лечче». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» (Милан, Италия). В статусе главного арбитра встречи выступил Лука Массими. Хозяева одержали победу в матче со счётом 3:0.

На шестой минуте счёт открыл нападающий «Милана» Кристиан Пулишич. Голевую передачу игроку отдал нападающий Саму Чуквезе. На 20-й минуте форвард Оливье Жиру с передачи полузащитника Ясина Адли удвоил преимущество хозяев. На 57-й минуте нападающий «Милана» Рафаэл Леау забил третий мяч в ворота гостей. Голевая передача в этой атаке также была на счету Ясина Адли.

«Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 68 очка за 31 матче. «Лечче» находится на 13-м месте, заработав 29 очков.

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