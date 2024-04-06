Осинькин – о победе над «Уралом»: надеюсь, мы уже не будем смотреть в таблице вниз

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» из Екатеринбурга (2:1).

«Какой был план на игру? Взять мяч и не отдавать. Мы понимаем силу соперника. В последних турах команда хозяев была очень организованной. В прошлом туре они смогли разрушить все идеи «Спартака». Сегодня я не хочу говорить что‑то в негативном ключе. Есть 8–10 команд, которые ждут, когда они наберут 32–33 очка. В том году нам хватило 32 очка, чтобы остаться без стыковых матчей, и это было очень непросто. Сейчас мы уже набрали 33 очка и на 90% останемся без стыковых матчей. Я ребятам сказал: «Обнуляемся и смотрим только вперед». Надеюсь, мы уже не будем смотреть в таблице вниз. Можем играть для себя и постараемся быть как можно выше в таблице», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Благодаря этой победе самарцы поднялись на пятую строчку турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 33 очка в 22 матчах. «Урал» находится на 13-й строчке с 20 очками после аналогичного количества встреч.

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