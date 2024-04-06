Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Осинькин – о победе над «Уралом»: надеюсь, мы уже не будем смотреть в таблице вниз

Осинькин – о победе над «Уралом»: надеюсь, мы уже не будем смотреть в таблице вниз
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» из Екатеринбурга (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Рахманович – 16'     1:1 Каштанов – 41'     1:2 Рахманович – 79'    
Удаления: Итало – 60' / нет

«Какой был план на игру? Взять мяч и не отдавать. Мы понимаем силу соперника. В последних турах команда хозяев была очень организованной. В прошлом туре они смогли разрушить все идеи «Спартака». Сегодня я не хочу говорить что‑то в негативном ключе. Есть 8–10 команд, которые ждут, когда они наберут 32–33 очка. В том году нам хватило 32 очка, чтобы остаться без стыковых матчей, и это было очень непросто. Сейчас мы уже набрали 33 очка и на 90% останемся без стыковых матчей. Я ребятам сказал: «Обнуляемся и смотрим только вперед». Надеюсь, мы уже не будем смотреть в таблице вниз. Можем играть для себя и постараемся быть как можно выше в таблице», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Благодаря этой победе самарцы поднялись на пятую строчку турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 33 очка в 22 матчах. «Урал» находится на 13-й строчке с 20 очками после аналогичного количества встреч.

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте

Материалы по теме
«Кукуян сегодня «поплыл». Судья действительно «прибил» «Урал» или Гончаренко неправ?
«Кукуян сегодня «поплыл». Судья действительно «прибил» «Урал» или Гончаренко неправ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android