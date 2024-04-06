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«Будет ли 12-й игрок в Москве?» «Факел» опубликовал проморолик к матчу с ЦСКА

Пресс-служба воронежского «Факела» опубликовала проморолик к матчу 23-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Встреча состоится завтра, 7 апреля. Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым. Начало игры — в 14:00 по московскому времени.

Видео доступно на YouTube-канале «Факела»

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Федотова набрала 33 очка за 21 матч. «Факел» находится на 11-й строчке, заработав 26 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака набрали 41 очко.

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