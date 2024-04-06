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«Действительно хорош». Гвардиола — об игре Де Брёйне в матче с «Кристал Пэлас»

«Действительно хорош». Гвардиола — об игре Де Брёйне в матче с «Кристал Пэлас»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру полузащитника своей команды Кевина Де Брёйне в матче 32-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (4:2), а также в ходе всего периода выступления игрока в футболке «горожан». На счету игрока в матче с «Кристал Пэлас» два забитых мяча и одна голевая передача.

Англия - Премьер-лига . 32-й тур
06 апреля 2024, суббота. 14:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 4
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Матета – 3'     1:1 Де Брёйне – 13'     1:2 Льюис – 47'     1:3 Холанд – 66'     1:4 Де Брёйне – 70'     2:4 Эдуар – 86'    

«Он является одним из лучших игроков в «Сити». Поддерживать такую форму в течение девяти лет в «Сити» и сохранять такую стабильность — это потрясающе. Первый гол невероятен. Голевая передача невероятна. Действительно хорош.

Без него мы не смогли бы выиграть этот матч. Вы говорите о тренерах, но такие игроки, как Кевин, облегчают игру», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

Отметим, что в 2024 году 32-летний Де Брёйне вышел на поле в 14 матчах во всех турнирах и набрал в них 17 результативных баллов по системе «гол+пас». На его счету в этих встречах четыре забитых гола и 13 голевых передач. Большую часть текущего сезона бельгийский хавбек пропустил из-за травмы, сыграв в осенней части текущего сезона лишь два матча в августе 2023 года.

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