«Действительно хорош». Гвардиола — об игре Де Брёйне в матче с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру полузащитника своей команды Кевина Де Брёйне в матче 32-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (4:2), а также в ходе всего периода выступления игрока в футболке «горожан». На счету игрока в матче с «Кристал Пэлас» два забитых мяча и одна голевая передача.

«Он является одним из лучших игроков в «Сити». Поддерживать такую форму в течение девяти лет в «Сити» и сохранять такую стабильность — это потрясающе. Первый гол невероятен. Голевая передача невероятна. Действительно хорош.

Без него мы не смогли бы выиграть этот матч. Вы говорите о тренерах, но такие игроки, как Кевин, облегчают игру», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

Отметим, что в 2024 году 32-летний Де Брёйне вышел на поле в 14 матчах во всех турнирах и набрал в них 17 результативных баллов по системе «гол+пас». На его счету в этих встречах четыре забитых гола и 13 голевых передач. Большую часть текущего сезона бельгийский хавбек пропустил из-за травмы, сыграв в осенней части текущего сезона лишь два матча в августе 2023 года.

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