«Акрон» обыграл «Торпедо» в 23-м туре Первой лиги
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6 апреля закончился матч 23-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Акрон» и «Торпедо». Игра проходила на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. В качестве главного арбитра встречи выступил Олег Соколов. Матч завершился победой «Акрона» со счётом 2:1.
Россия - Мелбет Первая лига . 26-й тур
06 апреля 2024, суббота. 16:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 1
Торпедо М
Москва
0:1 Иваньков – 8' 1:1 Савичев – 18' 2:1 Глушков – 36'
На девятой минуте Александр Иваньков вывел московский клуб вперёд. Но команда из Тольятти перевернула ход встречи усилиями Константина Савичева и Никиты Глушкова.
На данный момент футболисты «Торпедо» набрали 31 очко в 25 матчах и занимают 11-е место. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Акрон» заработал 45 очков и вышел на первое место.
Также сегодня в рамках 23-го тура Первой лиги «Ленинградец» сыграл вничью с «Аланией» (3:3), а КАМАЗ — с
«Волгарём» (2:2).
Россия - Мелбет Первая лига . 26-й тур
06 апреля 2024, суббота. 16:00 МСК
Ленинградец
Ленинградская область
Окончен
3 : 3
Алания
Владикавказ
0:1 Цаллагов – 2' 1:1 Бачинский – 10' 1:2 Гаглоев – 51' 2:2 Горелишвили – 81' 3:2 Суханов – 86' 3:3 Гиоргобиани – 90+2'
Россия - Мелбет Первая лига . 26-й тур
06 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
2 : 2
Волгарь
Астрахань
0:1 Кротов – 20' 1:1 Куль – 24' 2:1 Горелов – 65' 2:2 Ткачук – 84'
Удаления: нет / Мартовой – 90+6'
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