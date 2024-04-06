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«Акрон» обыграл «Торпедо» в 23-м туре Первой лиги

«Акрон» обыграл «Торпедо» в 23-м туре Первой лиги
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6 апреля закончился матч 23-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Акрон» и «Торпедо». Игра проходила на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. В качестве главного арбитра встречи выступил Олег Соколов. Матч завершился победой «Акрона» со счётом 2:1.

Россия - Мелбет Первая лига . 26-й тур
06 апреля 2024, суббота. 16:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 1
Торпедо М
Москва
0:1 Иваньков – 8'     1:1 Савичев – 18'     2:1 Глушков – 36'    

На девятой минуте Александр Иваньков вывел московский клуб вперёд. Но команда из Тольятти перевернула ход встречи усилиями Константина Савичева и Никиты Глушкова.

На данный момент футболисты «Торпедо» набрали 31 очко в 25 матчах и занимают 11-е место. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Акрон» заработал 45 очков и вышел на первое место.

Также сегодня в рамках 23-го тура Первой лиги «Ленинградец» сыграл вничью с «Аланией» (3:3), а КАМАЗ — с
«Волгарём» (2:2).

Россия - Мелбет Первая лига . 26-й тур
06 апреля 2024, суббота. 16:00 МСК
Ленинградец
Ленинградская область
Окончен
3 : 3
Алания
Владикавказ
0:1 Цаллагов – 2'     1:1 Бачинский – 10'     1:2 Гаглоев – 51'     2:2 Горелишвили – 81'     3:2 Суханов – 86'     3:3 Гиоргобиани – 90+2'    
Россия - Мелбет Первая лига . 26-й тур
06 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
2 : 2
Волгарь
Астрахань
0:1 Кротов – 20'     1:1 Куль – 24'     2:1 Горелов – 65'     2:2 Ткачук – 84'    
Удаления: нет / Мартовой – 90+6'
Таблица Первой лиги
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