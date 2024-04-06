«Акрон» обыграл «Торпедо» в 23-м туре Первой лиги

6 апреля закончился матч 23-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Акрон» и «Торпедо». Игра проходила на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. В качестве главного арбитра встречи выступил Олег Соколов. Матч завершился победой «Акрона» со счётом 2:1.

На девятой минуте Александр Иваньков вывел московский клуб вперёд. Но команда из Тольятти перевернула ход встречи усилиями Константина Савичева и Никиты Глушкова.

На данный момент футболисты «Торпедо» набрали 31 очко в 25 матчах и занимают 11-е место. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Акрон» заработал 45 очков и вышел на первое место.

Также сегодня в рамках 23-го тура Первой лиги «Ленинградец» сыграл вничью с «Аланией» (3:3), а КАМАЗ — с

«Волгарём» (2:2).