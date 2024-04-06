Матч «Пари НН» — «Краснодар» стал самым результативным в нынешнем сезоне РПЛ

Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Краснодар» стал самым результативным в нынешнем розыгрыше чемпионата страны. Напомним, встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «быков».

Телеграм-канал Opta Sports сообщает, что в последний раз семь голов в матче РПЛ команды забивали 24 апреля 2023 года. В той игре встречались «Спартак» и «Краснодар». Москвичи одержали победу с таким же счётом 4:3.

После 22 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и на данный момент занимает первое место в турнирной таблице. Отметим, что идущий вторым «Зенита» (41) сыграл на один матч меньше. «Пари НН» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 28 очков и расположился на 10-й строчке.