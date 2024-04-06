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Матч «Пари НН» — «Краснодар» стал самым результативным в нынешнем сезоне РПЛ

Матч «Пари НН» — «Краснодар» стал самым результативным в нынешнем сезоне РПЛ
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Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Краснодар» стал самым результативным в нынешнем розыгрыше чемпионата страны. Напомним, встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «быков».

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
3 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 8'     0:2 Кордоба – 13'     1:2 Калинский – 34'     2:2 Трошечкин – 40'     2:3 Кордоба – 71'     2:4 Сперцян – 80'     3:4 Кухарчук – 88'    

Телеграм-канал Opta Sports сообщает, что в последний раз семь голов в матче РПЛ команды забивали 24 апреля 2023 года. В той игре встречались «Спартак» и «Краснодар». Москвичи одержали победу с таким же счётом 4:3.

После 22 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и на данный момент занимает первое место в турнирной таблице. Отметим, что идущий вторым «Зенита» (41) сыграл на один матч меньше. «Пари НН» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 28 очков и расположился на 10-й строчке.

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