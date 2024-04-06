Гендир «Пари НН»: сыграть так с лидером чемпионата, «Краснодаром» — дорогого стоит для нас

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал поражение от «Краснодара» в домашнем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась сегодня, 6 апреля, и завершилась поражением команды Сергея Юрана со счётом 3:4.
«Несмотря на счёт на табло — хотя он практически хоккейный — мы записываем себе эту игру в актив. Потому что сыграть так с лидером чемпионата дорогого стоит для «Пари НН». Считаю, что наши парни молодцы. Наиграли как минимум на ничью: 19 ударов в сторону ворот, которые мои парни нанесли, дорого стоит.
Навязали яркую и агрессивную игру лидеру чемпионата. Я считаю, что эту игру мы однозначно запишем себе в актив», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 6 апреля 2024
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