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Гендир «Пари НН»: сыграть так с лидером чемпионата, «Краснодаром» — дорогого стоит для нас

Гендир «Пари НН»: сыграть так с лидером чемпионата, «Краснодаром» — дорогого стоит для нас
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал поражение от «Краснодара» в домашнем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась сегодня, 6 апреля, и завершилась поражением команды Сергея Юрана со счётом 3:4.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
3 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 8'     0:2 Кордоба – 13'     1:2 Калинский – 34'     2:2 Трошечкин – 40'     2:3 Кордоба – 71'     2:4 Сперцян – 80'     3:4 Кухарчук – 88'    

«Несмотря на счёт на табло — хотя он практически хоккейный — мы записываем себе эту игру в актив. Потому что сыграть так с лидером чемпионата дорогого стоит для «Пари НН». Считаю, что наши парни молодцы. Наиграли как минимум на ничью: 19 ударов в сторону ворот, которые мои парни нанесли, дорого стоит.

Навязали яркую и агрессивную игру лидеру чемпионата. Я считаю, что эту игру мы однозначно запишем себе в актив», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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