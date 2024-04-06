В «Пари НН» ответили на вопрос, обратятся ли они в ЭСК после матча с «Краснодаром»

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал поведение главного тренера команды Сергея Юрана в микст-зоне после матча 23-го тура РПЛ с «Краснодаром». Напомним, что встреча завершилась победой «Краснодара» со счётом 4:3.

"— Юран в микст-зоне выразил недовольство арбитрам, что те не увидели эпизод с наступом. Планируете обращаться в ЭСК?

— В микст-зоне и футболисты, и тренеры эмоционируют. Это правильно и нормально. Мы, конечно, разберём эпизод, о котором говорит Юран на холодную голову. Чуть позже скажем, как будем поступать в этой ситуации", — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 22 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Пари НН» заработал 28 очков и расположился на 10-й строчке.