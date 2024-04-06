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В «Пари НН» ответили на вопрос, обратятся ли они в ЭСК после матча с «Краснодаром»

В «Пари НН» ответили на вопрос, обратятся ли они в ЭСК после матча с «Краснодаром»
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал поведение главного тренера команды Сергея Юрана в микст-зоне после матча 23-го тура РПЛ с «Краснодаром». Напомним, что встреча завершилась победой «Краснодара» со счётом 4:3.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
3 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 8'     0:2 Кордоба – 13'     1:2 Калинский – 34'     2:2 Трошечкин – 40'     2:3 Кордоба – 71'     2:4 Сперцян – 80'     3:4 Кухарчук – 88'    

"— Юран в микст-зоне выразил недовольство арбитрам, что те не увидели эпизод с наступом. Планируете обращаться в ЭСК?

— В микст-зоне и футболисты, и тренеры эмоционируют. Это правильно и нормально. Мы, конечно, разберём эпизод, о котором говорит Юран на холодную голову. Чуть позже скажем, как будем поступать в этой ситуации", — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 22 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Пари НН» заработал 28 очков и расположился на 10-й строчке.

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