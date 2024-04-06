Эдуард Сперцян достиг отметки в 100 матчей в составе «Краснодара»

Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян провёл 100 матчей в составе южан. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Сегодня, 6 апреля, состоялся матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов. Гости одержали победу — 4:3. Одним из главных героев встречи стал Эдуард Сперцян, который вышел в стартовом составе своей команды. Армянский полузащитник записал на свой счёт дубль.

Напомним, Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара». Его действующее трудовое соглашение с южанами рассчитано до лета 2026 года. За 100 матчей в составе основной команды полузащитник сумел забить 32 гола и оформить 23 результативные передачи.