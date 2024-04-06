Суд отправил владельца «Телеспорт груп» Макаренко под домашний арест

Владелец «Телеспорт груп» Пётр Макаренко отправлен Гагаринским судом Москвы под домашний арест на срок до 4 мая за мошенничество, связанное со спортивными трансляциями. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

По информации источника, в суде отметили, что дело по статье Уголовного кодекса «мошенничество в особо крупном размере» возбуждено по факту мошеннических действий, связанных с трансляцией спортивных мероприятий. Макаренко грозит до 10 лет лишения свободы.

«Телеспорт груп» – один из крупнейших игроков на рынке спортивных прав в России. Компания занимается трансляциями спортивных событий, работой с медиаправами крупных турниров и другой деятельностью.

Напомним, в начале этого года стало известно, что компания «Телеспорт Груп» проиграла суд против Первого канала из-за долга в размере почти 0,5 млрд рублей. Также известно об иске против компании, поданных онлайн-кинотеатром Okko – из-за претензий по поводу нарушения договора о предоставлении трансляций матчей чемпионата Европы по футболу 2024 года и иске к гендиректору «Телеспорта» Петру Макаренко от гендиректора онлайн-кинотеатра Okko Сергея Шишкина.

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