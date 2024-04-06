Юран: на фоне «Пари НН» трудно сказать, что «Краснодар» борется за чемпионство

Главный тренер команды «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о поражении в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Напомним, «быки» одержали победу со счётом 4:3.

«После таких матчей недосказанность остается. Я пробежался по статистике — запредельная. Игра получалась, давалась. Предъявить претензии к своей команде язык не повернётся. Я поблагодарил за матч, который они провели. С командой, которая борется за чемпионство. Но на нашем фоне сегодня трудно такое сказать. Да, они забили больше, но и мы не реализовали много моментов. На ничью мы наиграли», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

После 22 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Пари НН» заработал 28 очков и расположился на 10-й строчке.