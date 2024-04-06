Юран: на фоне «Пари НН» трудно сказать, что «Краснодар» борется за чемпионство

Главный тренер команды «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о поражении в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Напомним, «быки» одержали победу со счётом 4:3.
«После таких матчей недосказанность остается. Я пробежался по статистике — запредельная. Игра получалась, давалась. Предъявить претензии к своей команде язык не повернётся. Я поблагодарил за матч, который они провели. С командой, которая борется за чемпионство. Но на нашем фоне сегодня трудно такое сказать. Да, они забили больше, но и мы не реализовали много моментов. На ничью мы наиграли», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».
После 22 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Пари НН» заработал 28 очков и расположился на 10-й строчке.
- 6 апреля 2024
-
20:18
-
20:17
-
20:13
-
20:06
-
19:59
-
19:58
-
19:51
-
19:39
-
19:35
-
19:30
-
19:29
-
19:25
-
19:18
-
19:17
-
19:08
-
19:07
-
19:00
-
18:56
-
18:51
-
18:35
-
18:32
-
18:32
-
18:30
-
18:29
-
18:27
-
18:22
-
18:20
-
18:13
-
18:05
-
18:02
-
18:00
-
17:59
-
17:55
-
17:46
-
17:40