«Краснодар»: сложная, но такая важная победа над «Пари НН»

Пресс-служба «Краснодара» обратилась к болельщикам после матча с «Пари Нижний Новгород» (4:3) в РПЛ.

«Сложная, но такая важная победа. Шикарная поддержка сегодня, чёрно-зелёные! Спасибо, что всегда рядом с нами», – говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

Сегодня, 6 апреля, состоялся матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов. Гости одержали победу — 4:3. «Краснодар» набрал 43 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя на два очка петербургский «Зенит», который сыграл на один матч меньше.

Ранее стало известно о том, что игра с «Пари Нижний Новгород» оказалась для полузащитника Эдуарда Сперцяна оказалась для него 100-й в составе «Краснодара».