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«Колено «гульнуло». Юран — о травме Марадишвили в матче с «Краснодаром»

«Колено «гульнуло». Юран — о травме Марадишвили в матче с «Краснодаром»
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран прокомментировал повреждение полузащитника нижегородской команды Константина Марадишвили в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Напомним, «быки» одержали победу со счётом 4:3.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
3 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 8'     0:2 Кордоба – 13'     1:2 Калинский – 34'     2:2 Трошечкин – 40'     2:3 Кордоба – 71'     2:4 Сперцян – 80'     3:4 Кухарчук – 88'    

«По предварительному осмотру крестообразные связки у него целые. Но колено «гульнуло». МРТ сделают. Конечно, хочется, чтобы это было ненадолго. Скорее всего, там боковая связка, надо смотреть. Завтра или послезавтра будет точно понятно», — передает слова Юрана «Матч ТВ».

Сообщается, что игрок покинул стадион на костылях.

Константин Марадишвили является игроком «Локомотива». Выступает за «Пари Нижний Новгород» на правах аренды до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» получил приоритетное право выкупа полузащитника. Если желающих купить Марадишвили не найдётся, то летом 2025 года нижегородцы смогут арендовать игрока ещё на один сезон.

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