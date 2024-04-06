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Тухель: «Баварии» трудно поддерживать уровень, сегодняшний день стал доказательством

Тухель: «Баварии» трудно поддерживать уровень, сегодняшний день стал доказательством
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение своей команды в матче 28-го тура немецкой Бундеслиги с «Хайденхаймом». Напомним, мюнхенцы упустили преимущество в два мяча и проиграли со счётом 2:3.

Германия - Бундеслига . 28-й тур
06 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Окончен
3 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 38'     0:2 Гнабри – 45'     1:2 Сесса – 50'     2:2 Кляйндинст – 51'     3:2 Кляйндинст – 79'    

«Этого не должно происходить на таком уровне. В перерыве у нас всё было под контролем, сейчас сложно отвечать. Нам трудно поддерживать уровень, и, к сожалению, сегодняшний день стал ещё одним доказательством. Мы отдали игру в первые 15 минут второго тайма, после того как сделали много хороших вещей в первой половине. Затем у нас было три-четыре больших шанса забить третий гол, но мы ими не воспользовались. То, как мы пропускали голы, было слишком просто», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

После 28 туров чемпионата Германии «Хайденхайм» набрал 33 очка и на данный момент занимает девятое место. «Бавария» после аналогичного количества игр Бундеслиги заработала 60 очков и располагается на второй строчке.

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