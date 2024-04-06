Форвард «Краснодара» Кордоба: мы знали, что должны превосходить «Пари НН» во всём

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал победу в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Напомним, встреча завершилась победой «быков» со счётом 4:3, а колумбиец оформил дубль.
«Мы знаем, что все матчи будут очень сложными. Очень многие вещи против нас. Но важно было сегодня выиграть, забрать эти три очка и довольными уехать с ними домой.
Мы знали, что должны превосходить их во всём независимо от качества поля. Мы знаем уровень наших игроков. Эта победа важна для следующих матчей. Конечно, мы [по-прежнему] боремся за титул в чемпионате», — сказал Кордоба в эфире «Матч ТВ».
После 22 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и на данный момент занимает первое место в турнирной таблице. «Пари НН» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 28 очков и расположился на 10-й строчке.
- 6 апреля 2024
-
21:49
-
21:34
-
21:32
-
21:29
-
21:21
-
21:21
-
21:12
-
21:08
-
21:07
-
21:02
-
21:00
-
20:55
-
20:55
-
20:50
-
20:49
-
20:46
-
20:40
-
20:35
-
20:27
-
20:18
-
20:17
-
20:13
-
20:06
-
19:59
-
19:58
-
19:51
-
19:39
-
19:35
-
19:30
-
19:29
-
19:25
-
19:18
-
19:17
-
19:08
-
19:07