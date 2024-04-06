Форвард «Краснодара» Кордоба: мы знали, что должны превосходить «Пари НН» во всём

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал победу в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Напомним, встреча завершилась победой «быков» со счётом 4:3, а колумбиец оформил дубль.

«Мы знаем, что все матчи будут очень сложными. Очень многие вещи против нас. Но важно было сегодня выиграть, забрать эти три очка и довольными уехать с ними домой.

Мы знали, что должны превосходить их во всём независимо от качества поля. Мы знаем уровень наших игроков. Эта победа важна для следующих матчей. Конечно, мы [по-прежнему] боремся за титул в чемпионате», — сказал Кордоба в эфире «Матч ТВ».

После 22 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и на данный момент занимает первое место в турнирной таблице. «Пари НН» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 28 очков и расположился на 10-й строчке.