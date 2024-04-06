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Форвард «Краснодара» Кордоба: мы знали, что должны превосходить «Пари НН» во всём

Форвард «Краснодара» Кордоба: мы знали, что должны превосходить «Пари НН» во всём
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал победу в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Напомним, встреча завершилась победой «быков» со счётом 4:3, а колумбиец оформил дубль.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
3 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Глущенков – 8'     0:2 Кордоба – 13'     1:2 Калинский – 34'     2:2 Трошечкин – 40'     2:3 Кордоба – 71'     2:4 Сперцян – 79'     3:4 Кухарчук – 87'    

«Мы знаем, что все матчи будут очень сложными. Очень многие вещи против нас. Но важно было сегодня выиграть, забрать эти три очка и довольными уехать с ними домой.

Мы знали, что должны превосходить их во всём независимо от качества поля. Мы знаем уровень наших игроков. Эта победа важна для следующих матчей. Конечно, мы [по-прежнему] боремся за титул в чемпионате», — сказал Кордоба в эфире «Матч ТВ».

После 22 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и на данный момент занимает первое место в турнирной таблице. «Пари НН» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 28 очков и расположился на 10-й строчке.

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