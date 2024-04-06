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Президент «Урала» Иванов раскритиковал судей после игры с «Крыльями Советов»

Президент «Урала» Иванов раскритиковал судей после игры с «Крыльями Советов»
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Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал работу судейской бригады в матче 23‑го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Сегодня, 6 апреля, екатеринбуржцы уступили самарским «Крыльям Советов» со счётом 1:2. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. За VAR отвечал Ян Бобровский.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Рахманович – 16'     1:1 Каштанов – 41'     1:2 Рахманович – 79'    
Удаления: Итало – 60' / нет

«Если вы смотрели игру, то сами всё видели. Судья – негодяй, непонятно, как он судил. Мы боремся с «Сочи» за выживание, а к нам на игру приезжает работать арбитром VAR Бобровский, который нас неоднократно прибивал. Арбитр видит, что там ничего не было, но Бобровский зовёт его посмотреть эпизод.

Мы будем обращаться в ЭСК, но толку? Уберут главного судью, а Бобровский – непотопляемый. Что он творит в Первой лиге, что здесь – это ужас. Но он продолжает судить, у него всё нормально и всё в жизни хорошо», – приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Напомним, в сегодняшней встрече команды обменялись голами с пенальти. На 61-й минуте хозяева остались в меньшинстве из-за удаления бразильского защитника Итало. Он получил вторую жёлтую карточку за фол против нападающего самарцев Романа Ежова.

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