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«Атлетик» — «Мальорка»: текстовая трансляция финала Кубка Испании начнётся в 23:00

«Атлетик» — «Мальорка»: текстовая трансляция финала Кубка Испании начнётся в 23:00
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Сегодня, 6 апреля, состоится финал Кубка Испании, в котором встретятся «Атлетик» из Бильбао и «Мальорка». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Мунуэра Монтеро. Матч начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Испании . Финал
06 апреля 2024, суббота. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матчах 1/2 финала Кубка Испании «Атлетик» по итогам двухматчевого противостояния выбил «Атлетико», а «Мальорка» оказалась сильнее «Реала Сосьедад»

Последний раз команды играли между собой 2 февраля в матче 23-го тура испанской Примеры. Победу в этой игре одержал «Атлетик», обыграв «Мальорку» со счётом 4:0. Голы забивали Горка Гурусета, Икер Муньяин, а также дублем отметился Юри Берчиче.

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