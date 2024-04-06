«Атлетик» — «Мальорка»: текстовая трансляция финала Кубка Испании начнётся в 23:00

Сегодня, 6 апреля, состоится финал Кубка Испании, в котором встретятся «Атлетик» из Бильбао и «Мальорка». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Мунуэра Монтеро. Матч начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 06 апреля 2024, суббота. 23:00 МСК Атлетик Б Бильбао Не начался Мальорка Пальма-де-Мальорка Кто победит в основное время? П1 X П2

В матчах 1/2 финала Кубка Испании «Атлетик» по итогам двухматчевого противостояния выбил «Атлетико», а «Мальорка» оказалась сильнее «Реала Сосьедад»

Последний раз команды играли между собой 2 февраля в матче 23-го тура испанской Примеры. Победу в этой игре одержал «Атлетик», обыграв «Мальорку» со счётом 4:0. Голы забивали Горка Гурусета, Икер Муньяин, а также дублем отметился Юри Берчиче.