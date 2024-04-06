«Атлетик» — «Мальорка»: текстовая трансляция финала Кубка Испании начнётся в 23:00
Поделиться
Сегодня, 6 апреля, состоится финал Кубка Испании, в котором встретятся «Атлетик» из Бильбао и «Мальорка». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Мунуэра Монтеро. Матч начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Кубок Испании . Финал
06 апреля 2024, суббота. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В матчах 1/2 финала Кубка Испании «Атлетик» по итогам двухматчевого противостояния выбил «Атлетико», а «Мальорка» оказалась сильнее «Реала Сосьедад»
Последний раз команды играли между собой 2 февраля в матче 23-го тура испанской Примеры. Победу в этой игре одержал «Атлетик», обыграв «Мальорку» со счётом 4:0. Голы забивали Горка Гурусета, Икер Муньяин, а также дублем отметился Юри Берчиче.
Комментарии
- 6 апреля 2024
-
21:49
-
21:34
-
21:32
-
21:29
-
21:21
-
21:21
-
21:12
-
21:08
-
21:07
-
21:02
-
21:00
-
20:55
-
20:55
-
20:50
-
20:49
-
20:46
-
20:40
-
20:35
-
20:27
-
20:18
-
20:17
-
20:13
-
20:06
-
19:59
-
19:58
-
19:51
-
19:39
-
19:35
-
19:30
-
19:29
-
19:25
-
19:18
-
19:17
-
19:08
-
19:07