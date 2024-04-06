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«Хорошо, что мы не поругались сильно в перерыве». Сперцян — о матче с «Пари НН»

«Хорошо, что мы не поругались сильно в перерыве». Сперцян — о матче с «Пари НН»
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (4:3).

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
3 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Глущенков – 8'     0:2 Кордоба – 13'     1:2 Калинский – 34'     2:2 Трошечкин – 40'     2:3 Кордоба – 71'     2:4 Сперцян – 79'     3:4 Кухарчук – 87'    

«Тяжёлый матч получился. Очень хорошо начали первые 20 минут. Два мяча забили, ещё могли забить. А потом тяжело сказать, что случилось, потому что мы пропустили два мяча. И можно сказать, что «Нижний Новгород» перехватил инициативу. Мы стали проигрывать единоборства, подборы, что было очень важно в этой игре, и на что делал акцент тренер. Я думаю, что по большей части из-за этого.

И хорошо, что мы не поругались сильно в перерыве между собой, поддержали друг друга. Тренер подсказал, что изменить. И я думаю, что второй тайм мы сыграли лучше и забили свои голы. Но, имею в виду лучше, чем первый тайм после 20 минут», — сказал Сперцян в интервью клубной пресс-службе.

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