Мусаев — об оценке работы Ивича: мы коллеги, поэтому я не буду комментировать ничего

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (4:3) сказал, что не будет публично комментировать состояние игроков после работы Владимира Ивича.

«Доволен ли вы функциональным состоянием игроков, приняв команду? Я очень не люблю, когда приходит новый тренер и начинает говорить плохо о старом тренере. Мы коллеги, мы должны уважать друг друга, поэтому я не буду комментировать ничего. Я уже сказал в прошлый раз спасибо за ту команду, которую мне оставили. Дальше будем уже работать сами», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

Напомним, «Краснодар» поменял тренера по ходу нынешнего сезона. В отставку был отправлен сербский специалист Владимир Ивич. Вместо него назначили Мурада Мусаева, который уже тренировал «быков» ранее.