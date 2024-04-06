«Не думаю, что это правильный путь». Сафонов — об игре «Краснодара» в матче с «Пари НН»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался об игре клуба в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Напомним, встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «быков».

«Сегодня увидели тот «Краснодар», который играет в атаку и позволяет играть соперникам. Не думаю, что это правильный путь, но если мы немного поменяем игру, которая была сегодня — постараться оставить всё, что получалось в атаке, и надежнее играть в обороне, тогда будет тот «Краснодар», который хотят видеть.

В сегодняшней игре мы слишком много позволяли сопернику. Если мы говорим именно про наш путь, то не хочется, чтобы у соперника были малейшие шансы и мысли, что они могут выиграть.

Пропущенные мячи? Во‑первых, мы много позволяли противнику сегодня в атаке и теряли много мячей на своей половине поля, из‑за чего соперник мог оказывать на нас давление. Плюс мне не понравилось, что «ПАРИ НН» поверил, что может у нас выиграть. Думаю, что, ведя в счете 2:0, мы должны уничтожать соперника, — сказал Сафонов «Матч ТВ».

После 22 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и на данный момент занимает первое место в турнирной таблице. «Пари НН» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 28 очков и расположился на 10-й строчке.