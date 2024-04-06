Сперцян рассказал, о чём Мусаев попросил игроков «Краснодара» в перерыве матча с «Пари НН»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о разговоре команды с главным тренером Мурадом Мусаевым в перерыве матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (4:3).

«Что попросил тренер изменить в игре в втором тайме? Он сказал, что вы продолжайте играть агрессивно, и очень важно именно эти единоборства, дуэли один в один, и просто продолжать делать то, что делали первые 20 минут, играть в свой футбол и не подстраиваться под соперника. И я думаю, что у нас удалось это сделать в втором тайме», — сказал Сперцян в интервью клубной пресс-службе.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 43 очка за 22 матча. «Пари Нижний Новгород» располагается на 10-й строчке, заработав 28 очков.