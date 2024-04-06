Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сперцян рассказал, о чём Мусаев попросил игроков «Краснодара» в перерыве матча с «Пари НН»

Сперцян рассказал, о чём Мусаев попросил игроков «Краснодара» в перерыве матча с «Пари НН»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о разговоре команды с главным тренером Мурадом Мусаевым в перерыве матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (4:3).

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
3 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Глущенков – 8'     0:2 Кордоба – 13'     1:2 Калинский – 34'     2:2 Трошечкин – 40'     2:3 Кордоба – 71'     2:4 Сперцян – 79'     3:4 Кухарчук – 87'    

«Что попросил тренер изменить в игре в втором тайме? Он сказал, что вы продолжайте играть агрессивно, и очень важно именно эти единоборства, дуэли один в один, и просто продолжать делать то, что делали первые 20 минут, играть в свой футбол и не подстраиваться под соперника. И я думаю, что у нас удалось это сделать в втором тайме», — сказал Сперцян в интервью клубной пресс-службе.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 43 очка за 22 матча. «Пари Нижний Новгород» располагается на 10-й строчке, заработав 28 очков.

Материалы по теме
Прежний «Краснодар» вернулся! Команды Мусаева и Юрана выдали самый яркий матч весны
Прежний «Краснодар» вернулся! Команды Мусаева и Юрана выдали самый яркий матч весны
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android