Карраскаль признан лучшим игроком «Динамо» по итогам марта

Полузащитник Хорхе Карраскаль признан лучшим игроком московского «Динамо» по итогам марта. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

«Рекордное количество единоборств, яркие проходы, развитие атак динамовцев и голевая передача — всё это про игру Карры в первый месяц весны. Продолжай феерить на поле, Хорхе», — говорится в сообщении клуба.

Отметим, что в марте колумбиец принял участие в трех матчах «Динамо» в РПЛ и отметился одной голевой передачей.

Напомним, 27 августа 2023 года «Динамо» объявило об официальном подписании контракта с футболистом из Колумбии сроком на четыре сезона с возможностью продления ещё на один год. Прошлый сезон Карраскаль провёл в ЦСКА, за который сыграл 34 матча во всех турнирах, отметившись шестью голами и шестью результативными передачами.