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Червиченко: надежду на очки для «Сочи» дал Песьяков — он провёл отвратительный матч

Червиченко: надежду на очки для «Сочи» дал Песьяков — он провёл отвратительный матч
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ничью в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Сочи» (2:2).

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Голенков – 1'     1:1 Кравцов – 6'     1:2 Гуарирапа – 35'     2:2 Роналдо – 45+5'    

«Ростов» очень хорошо начал матч. Надежду «Сочи» сегодня сохранить хоть какие-то очки, кончено, дал Песьяков. На мой взгляд, Песьяков провёл отвратительный матч, особенно первый тайм. При первом пропущенном мяче он явно ошибся и стоял в другом углу. Будь он хотя бы посередине ворот, то этот удар легко отражался. И второй мяч — конечно, и защитник виноват. Но защитника подталкивали в спину, а Песьяков почудил.

«Ростов» сегодня не победил, потому что начался этап судейского беспредела. Я это так называю. Когда они творят, что хотят. На мой взгляд, «Сочи» сегодня не досчитался двух красных карточек и минимум четырёх жёлтых. Потому что каждое верховое единоборство против игроков «Ростова» — удары и толчки в спину.

Кукуляк ничего не видит, а в другую сторону натягивает любой штрафной, который можно. Потом выдумывает пенальти, которого нет. Все видят, кроме него. Я видел предвзятое судейство, за которым кроется максимальное желание «Сочи» выскочить с последнего места. Сегодня в матче «Урал» — «Крылья» поплыл Кукуян. Начались судейские чудеса, которые мы всегда видим на финише чемпионата. Мне кажется, что дальше будет только хуже», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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