Червиченко: «Спартак» домучает сезон с Абаскалем — решительных ребят в руководстве нет

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями о предстоящем матче 23-го тура РПЛ между «Динамо» красно-белыми, а также высказался о будущем главного тренера клуба Гильермо Абаскаля. Напомним, встреча состоится 7 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Спартак» уже домучает этот сезон с Абаскалем. Я так понимаю, что решительных ребят в руководстве «Спартака» нет — тех, кто может сказать: «Всё, хватит, гоните Абаскаля. Давайте выдумывать что-то новое».

Матч «Динамо» — «Спартак» может развернуться в любую сторону. По составу команды не сильно разнятся. Где-то чуть-чуть «Динамо» выглядит лучше. Индивидуально, наверное, у «Спартака» какие-то ребята даже посильнее. Но абаскалевские чудеса не дают сделать нормальный и рабочий механизм из команды. Что касается атаки, то на мой взгляд, Тюкавин сильнее Угальде. В «Спартаке» есть неплохая защита, а у «Динамо» с ней есть явные проблемы.

Стартовые позиции перед матчем у «Динамо» предпочтительнее. Мне кажется, что «Динамо» не должно проиграть. Но «Спартак» — команда настроения. Она может кому угодно проиграть и кого угодно обыграть. Всё зависит от того, какой кураж будет у них на поле», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.