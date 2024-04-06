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Карпин – о матче с «Сочи»: игру я бы назвал более чем удовлетворительной, результат — нет

Карпин – о матче с «Сочи»: игру я бы назвал более чем удовлетворительной, результат — нет
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал игру с «Сочи» в 23-м туре Российской Премьер-лиги. Встреча прошла 6 апреля 2024 года в Ростове‑на‑Дону. Она завершилась ничейным результатом – 2:2.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Голенков – 1'     1:1 Кравцов – 6'     1:2 Гуарирапа – 35'     2:2 Роналдо – 45+5'    

«Игру я бы назвал более чем удовлетворительной, результат — нет. Что касается пропущенных мячей, дурацкие голы были. Не то чтобы какие‑то комбинации или что‑то еще.

Играли хорошо, претензий ни к кому никаких нет. В любой игре можно найти огрехи, всегда можно что‑то делать лучше, но лично мне игра понравилась во всех фазах. Были ошибки и недоработки, но глобально ни одной претензии нет», – приводит слова Валерия Карпина «Матч ТВ».

Напомним, после 22 сыгранных матчей чемпионата России «Ростов» набрал 31 очко и занимает девятое место. «Сочи» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 15 очков и располагается на 16-й строчке.

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