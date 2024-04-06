Щетинин: ничья дома — это поражение для «Ростова», одного очка мало

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин высказался о ничьей в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с футбольным клубом «Сочи». Напомним, встреча завершилась вничью со счётом 2:2, а сам Щетинин стал автором голевой передачи и был признан лучшим игроком матча.

«Так как мы играли дома, считаю, что результат неудовлетворительный. Во втором тайме было меньше моментов, но могли забить. Да и в первом тайме были моменты, я мог забить. Я считаю, что ничья дома — это для нас поражение. Все расстроены, одного очка мало.

«Сочи» в первом тайме играл низом, а во втором тайме они упростили игру, выпустили второго нападающего. После этого пошло больше длинных передач, и наш прессинг не то чтобы не работал, его просто не было. Поэтому у нас было меньше моментов», — сказал Щетинин в эфире «Матч ТВ».

После 22 сыгранных матчей чемпионата России «Ростов» набрал 31 очко и занимает девятое место. «Сочи» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 15 очков и располагается на 16-й строчке.