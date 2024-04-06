«Выйти в город будет не стыдно». Тренер «Пари НН» Юран — о матче с «Краснодаром»
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о поражении от «Краснодара» (3:4) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги. Специалист дал понять, то ему не стыдно за игру команды.
МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
3 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Глущенков – 8' 0:2 Кордоба – 13' 1:2 Калинский – 34' 2:2 Трошечкин – 40' 2:3 Кордоба – 71' 2:4 Сперцян – 79' 3:4 Кухарчук – 87'
«Думаю, что выйти в город в выходные будет не стыдно. Думаю, что болельщик всё-таки получил удовольствие. Самое главное, что нас упрекнуть, наверное, не в чем. Если говорить о бюджетах, один футболист или два у них больше, чем у нас вся команда. Я думаю, что мы на правильном пути, только нужно прибавлять и закреплять такие игры. Ну и минимизировать, конечно, вот эти вот мячи, которые необязательно мы пропустили. Но ничего, это футбол, проанализируем и готовимся дальше», — сказал Юран на послематчевой пресс-конференции.
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