«Бавария» впервые с сезона-2011/2012 проиграла больше пяти матчей Бундеслиги

Сегодня, 6 апреля, состоялся матч 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хайденхайм» и «Бавария». Игра прошла на стадионе «Фойт-Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Шредер. Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

Это поражение стало для подопечных Томаса Тухеля уже шестым в нынешнем сезоне Бундеслиги. «Бавария» впервые с сезона-2011/2012 проиграла более чем в пяти матчах Бундеслиги.

«Бавария» разгромно уступила «Айнтрахту» (1:5) в 15-м туре, «Вердеру» (0:1) в 18-м туре. Далее были два поражения подряд от «Байера» (0:3) и «Бохума» (0:1) в 21-м и 22-м турах соответственно. В прошлом туре «Бавария» проиграла дортмундской «Боруссии» (0:2).

После 28 туров чемпионата Германии «Бавария» заработала 60 очков и располагается на второй строчке.

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