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«Бавария» впервые с сезона-2011/2012 проиграла больше пяти матчей Бундеслиги

«Бавария» впервые с сезона-2011/2012 проиграла больше пяти матчей Бундеслиги
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Сегодня, 6 апреля, состоялся матч 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хайденхайм» и «Бавария». Игра прошла на стадионе «Фойт-Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Шредер. Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

Это поражение стало для подопечных Томаса Тухеля уже шестым в нынешнем сезоне Бундеслиги. «Бавария» впервые с сезона-2011/2012 проиграла более чем в пяти матчах Бундеслиги.

Германия - Бундеслига . 28-й тур
06 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Окончен
3 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 38'     0:2 Гнабри – 45'     1:2 Сесса – 50'     2:2 Кляйндинст – 51'     3:2 Кляйндинст – 79'    

«Бавария» разгромно уступила «Айнтрахту» (1:5) в 15-м туре, «Вердеру» (0:1) в 18-м туре. Далее были два поражения подряд от «Байера» (0:3) и «Бохума» (0:1) в 21-м и 22-м турах соответственно. В прошлом туре «Бавария» проиграла дортмундской «Боруссии» (0:2).

После 28 туров чемпионата Германии «Бавария» заработала 60 очков и располагается на второй строчке.

Турнирная таблица Бундеслиги

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