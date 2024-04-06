Тренер «Сочи» Морено: наша команда должна остаться в высшем дивизионе

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал результат матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча прошла 6 апреля 2024 года в Ростове‑на‑Дону и завершилась вничью – 2:2.

«Это ещё одно очко в матче с очень сильной командой. Возможно, в матче с командой, которая [прямо сейчас] находится в лучшей форме в чемпионате. При этом мы сегодня были близки к победе.

Наша команда способна бороться и должна остаться в высшем дивизионе. Так оно и будет», — сказал Морено в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после 22 сыгранных матчей чемпионата России «Ростов» набрал 31 очко и занимает девятое место. «Сочи» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 15 очков и располагается на последней, 16-й строчке. От идущего в зоне стыков, на 14-м месте «Оренбурга» сочинцы отстают на пять очков.

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