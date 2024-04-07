Тренер «Арсенала» Артета оценил победу команды над «Брайтоном»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал гостевую победу над «Брайтоном» в 32-м туре английской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу лондонского клуба.

«Было очень трудно, «Брайтон» не проигрывал на своем поле с августа. Против этой команды очень тяжело играть, она ставит много задач. Но наша команда действовала качественно и умно, показывая ту игру, которую должна была показать. И в атаке, и в защите мы были хороши.

Мы упустили некоторые очень хорошие моменты, но команда выглядела слаженной и настойчивой. Последний пас и удар могли бы быть лучше, но это не имело значения до тех пор, пока мы продолжали идти вперед.

«Брайтон» сегодня был очень хорош и поставил перед нами много задач, но мы смогли их решить», – приводит слова Артеты BBC.

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