Игрок ЦСКА Мендес: нашей команде по силам снова завоевать Кубок России

Футболист ПФК ЦСКА Виктор Мендес рассказал, какой личный и командный результат по итогам сезона его бы устроил.

«Понятно, что мы находимся в завершающей стадии сезона. И сейчас необходимо идти от игры к игре и думать о том, как добиться положительного результата в каждом предстоящем матче.

Конечно, хотелось бы побороться за Кубок России. Мне кажется, команде по силам снова завоевать этот трофей. А в чемпионате мы должны сделать все возможное, чтобы ПФК ЦСКА оказался как можно выше в итоговой турнирной таблице. Тогда этот год можно будет считать успешным», – приводит слова игрока пресс-служба армейцев.

Напомним, ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. За 21 матч команда набрала 33 очка. Кроме того, армейцы уже добрались до полуфинала Пути РПЛ Кубка России. В первом матче с «Балтикой» на данной стадии турнира они победили со счётом 1:0. 16 апреля пройдёт ответная встреча. Отметим, что в прошлом году ЦСКА победил в Кубке страны.