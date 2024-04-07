«Так больше продолжаться не может». Маттеус раскритиковал тренера «Баварии» Тухеля

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус высказался о главном тренере мюнхенцев Томасе Тухеле после поражения в матче 28-го тура немецкой Бундеслиги с «Хайденхаймом». Напомним, мюнхенцы упустили преимущество в два мяча и проиграли со счётом 2:3.

«Неудачное выступление в игре с дортмундской «Боруссией» на прошлой неделе и сегодняшний результат говорят о многом. Томас Тухель больше не может достучаться до команды, он проводит странные пресс-конференции и делает странные заявления. Я могу представить, что «Бавария» отреагирует на это в ближайшие 24-48 часов, потому что так больше продолжаться не может. Команде нужен новый импульс, а Томас Тухель больше не может его дать», — приводит слова Маттеуса Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

50-летний немецкий специалист Томас Тухель занимает пост главного тренера мюнхенской «Баварии» с марта 2023 года. В текущем сезоне под его руководством мюнхенцы пробились в 1/4 финала Лиги чемпионов, где сыграют с лондонским «Арсеналом», и занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги, уступая лидирующему «Байеру» 16 очков.