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«Так больше продолжаться не может». Маттеус раскритиковал тренера «Баварии» Тухеля

«Так больше продолжаться не может». Маттеус раскритиковал тренера «Баварии» Тухеля
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Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус высказался о главном тренере мюнхенцев Томасе Тухеле после поражения в матче 28-го тура немецкой Бундеслиги с «Хайденхаймом». Напомним, мюнхенцы упустили преимущество в два мяча и проиграли со счётом 2:3.

Германия - Бундеслига . 28-й тур
06 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Окончен
3 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 38'     0:2 Гнабри – 45'     1:2 Сесса – 50'     2:2 Кляйндинст – 51'     3:2 Кляйндинст – 79'    

«Неудачное выступление в игре с дортмундской «Боруссией» на прошлой неделе и сегодняшний результат говорят о многом. Томас Тухель больше не может достучаться до команды, он проводит странные пресс-конференции и делает странные заявления. Я могу представить, что «Бавария» отреагирует на это в ближайшие 24-48 часов, потому что так больше продолжаться не может. Команде нужен новый импульс, а Томас Тухель больше не может его дать», — приводит слова Маттеуса Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

50-летний немецкий специалист Томас Тухель занимает пост главного тренера мюнхенской «Баварии» с марта 2023 года. В текущем сезоне под его руководством мюнхенцы пробились в 1/4 финала Лиги чемпионов, где сыграют с лондонским «Арсеналом», и занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги, уступая лидирующему «Байеру» 16 очков.

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