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«Видимо, надо падать, тогда будут свистеть». Карпин — о втором голе «Сочи»

«Видимо, надо падать, тогда будут свистеть». Карпин — о втором голе «Сочи»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал второй гол «Сочи» в матче 23-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла 6 апреля 2024 года в Ростове‑на‑Дону. Она завершилась ничейным результатом – 2:2.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Голенков – 1'     1:1 Кравцов – 6'     1:2 Гуарирапа – 35'     2:2 Роналдо – 45+5'    

«Не сложилось ли впечатление, что при втором голе был фол? Мне показалось, что да, что фол. Толку-то от того, что мне кажется, вы же сами всё знаете. Что толку говорить. Был точно такой же момент только на бровке с Сако, когда он упал. Когда он не упал, видимо, надо падать, тогда будут свистеть. В голе он не упал, хотя его подтолкнули, поэтому мяч в колено попал, — нормально всё», — сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.

После 22 сыгранных матчей чемпионата России «Ростов» набрал 31 очко и занимает девятое место. «Сочи» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 15 очков и располагается на последней, 16-й строчке.

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