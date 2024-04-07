Хаби Алонсо повторил рекорд Хосепа Гвардиолы в Бундеслиге

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Леверкузенский «Байер» не проиграл ни одной встречи в текущем сезоне чемпионата Германии. В 28 матчах команда Хаби Алонсо отпраздновала 24 победы при четырёх ничьих. Этот результат стал повторением рекорда Бундеслиги.

Ранее только один раз команда проходила 28 туров со старта без поражений. Этой командой была «Бавария» Хосепа Гвардиолы в сезоне-2013/2014. В том турнире мюнхенцы впервые проиграли лишь в 29-м туре – «Аугсбургу» на выезде (0:1).

Таким образом, чтобы установить новый рекорд, «Байеру» достаточно не проиграть дома «Вердеру» в матче чемпионата 14 апреля. Если «фармацевты» одержат победу, то могут выиграть титул Бундеслиги досрочно.

После 28 туров чемпионата Германии «Байер» набрал 76 очков и занимает первое место. «Бавария» после аналогичного количества игр Бундеслиги заработала 60 очков и располагается на второй строчке.

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