Титов: пусть Педро сыграет стабильно несколько туров или сезон, как Малком или Халк

Экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной России Егор Титов ответил на вопрос, сопоставим ли 18-летний бразильский новичок «Зенита» левый вингер Педро по масштабу таланта с ранее выступавшим за сине-бело-голубых 27-летним правым вингером Малкомом.

«Время покажет. Всякое бывало на моём футбольном веку. Люди выстреливали, а потом пропадали. Поэтому пусть сыграет стабильно несколько туров или сезон, как это делали Малком, Халк. Только тогда можно будет этого мальчика сравнивать со звёздами бразильского футбола», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

18-летний бразильский вингер Педро перешёл в «Зенит» в феврале 2024 года из «Коринтианса», сумма трансферной компенсации составила € 9 млн. В первом матче 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России «Спартак» — «Зенит» (1:2) новичок петербуржцев оформил дубль, который принёс его клубу победу.