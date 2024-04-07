Титов: «Зенит» готов платить энную сумму, а «Спартак» или «Динамо» — нет

Шестикратный чемпион России, бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов ответил на вопрос, почему красно-белые не находят таких талантов, как 18-летний вингер «Зенита» Педро.

«Не знаю, что мешает. Вопрос не ко мне. Есть спортивный отдел, селекционный. В любом случае всё упирается в деньги. Мы понимаем, что «Зенит» готов платить энную сумму, а «Спартак» или «Динамо» — нет. Плюс личный контракт. Я уверен, что зарплатная ведомость в «Зените» — самая высокая в нашем чемпионате, и не только в нашем», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Педро перешёл в «Зенит» из «Коринтианса» минувшей зимой, однако клубы договорились о трансфере футболиста ещё летом, но на тот момент вингер не достиг совершеннолетнего возраста.