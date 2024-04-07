Егор Титов объяснил низкую результативность «Спартака» в чемпионате России

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов объяснил низкую результативность красно-белых в Российской Премьер-Лиге. Экс-игрок считает, что команде Гильермо Абаскаля не хватает креатива.

«Мало созидают. Как правило, против «Спартака» все играют от обороны, особенно дома. Не открою секрет, что хромает комбинационный футбол. Интересных решений практически нет. Команде нужны один-два футболиста класса Квинси Промеса.

Я говорю про спортивную составляющую, а не те безобразия, которые его сейчас сопровождают. Оказывается, Промес для «Спартака» — такие же полкоманды, как вратарь в хоккее. Сейчас сравнили и увидели: креатива нет», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.