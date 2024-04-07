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ЦСКА — «Факел»: во сколько начнётся матч 23-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 7 апреля, в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА встретится с воронежским «Факелом». Команды сыграют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра выступит Павел Шадыханов из Москвы. Матч начнётся в 14:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В 15-м туре нынешнего сезона РПЛ «Факел» и ЦСКА сыграли вничью в Воронеже — 1:1. На гол чилийского нападающего армейцев Виктора Давилы Сергей Божин ответил в компенсированное время второго тайма.

В данный момент ЦСКА находится на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 33 очка в 21 проведённом матче. «Факел» располагается на 11-й позиции с 26 очками после аналогичного количества встреч.