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ЦСКА — «Факел»: во сколько начнётся матч 23-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

ЦСКА — «Факел»: во сколько начнётся матч 23-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 7 апреля, в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА встретится с воронежским «Факелом». Команды сыграют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра выступит Павел Шадыханов из Москвы. Матч начнётся в 14:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 15-м туре нынешнего сезона РПЛ «Факел» и ЦСКА сыграли вничью в Воронеже — 1:1. На гол чилийского нападающего армейцев Виктора Давилы Сергей Божин ответил в компенсированное время второго тайма.

В данный момент ЦСКА находится на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 33 очка в 21 проведённом матче. «Факел» располагается на 11-й позиции с 26 очками после аналогичного количества встреч.

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